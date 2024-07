¡Polémico! Kevin Serna RECHAZA a Perú y revela querer jugar por Colombia: "Es un sueño"

Kevin Serna se ha convertido en la más reciente sensación del Fluminense, y esto lo ha colocado en diversas portadas en Colombia. Recientemente, el medio Caracol Radio entrevistó al futbolista, el cual rechazó públicamente representar a Perú en un futuro.

El exjugador de Alianza Lima dio a conocer que el gran presente del cuadro de su país lo tiene más que ilusionado, y poder representar a su nación sería todo un sueño.

Serna mencionó que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de llamada por parte de algún dirigente de la selección colombiana, pero que se encuentra esperando pacientemente algún interés del cuerpo técnico.

"Todavía no he tenido ningún acercamiento, ni nada. Lo más cerca que he estado es hablar con Arias, que cuando llegué tuve la oportunidad de hablar un poco con él, bueno, después de que llegó de la Copa América. Me explicó más o menos cómo eran las cosas y hablo mucho con él. Ha sido fundamental para adaptarme acá lo más rápido posible", indicó.