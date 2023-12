Andrés Andrade arremete contra Alianza Lima por su lesión: "No me respaldaron"

El jugador colombiano, Andrés Andrade, arremetió contra Alianza Lima por no apoyarlo en la recuperación de su lesión y señaló que no se sintió respaldado.

En diálogo con ESPN, el volante 'cafetero' apuntó que cuando el club 'blanquiazul' nombró a Alejandro Restrepo como su entrenador sintió tranquilidad, sin embargo, en llamada con el director técnico descubrió que no estaba en los planes de los 'íntimos' para el 2024.

"Cuando nombran a Alejandro (Restrepo) me quedé tranquilo pero luego me llamaron y me dijeron que no iban a extender el contrato. Después tuve contacto con el profe y me dijo que la decisión estaba tomada, que no podía hacer nada. Nunca me había pasado esto en mi carrera, es la primera lesión importante que tengo y que mi equipo no me respalda en la lesión", declaró.