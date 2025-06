¡Arrancamos ganando! Colombia confirma dos sensibles bajas por lesión para enfrentar a Perú

01/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana sigue trabajando en Videna con los jugadores del torneo local y los del extranjero que ya arribaron al país procedente de sus clubes. En esta oportunidad, los dirigidos por Oscar Ibáñez enfrentarán a Colombia en el 'infierno' de Barranquilla y luego recibirán en Lima a Ecuador en el Estadio Nacional por una fecha doble más de las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia confirma dos bajas para la fecha doble

Precisamente, el cuadro cafetero confirmó dos bajas sensibles por lesión en las últimas horas para medirse ante la Bicolor y ante el campeón del mundo, Argentina. En primera lugar, dieron a conocer que el delantero del Krasnodar de Rusia, Jhon Córdoba sufrió una dolencia muscular que le impide ser tomado en cuenta por Néstor Lorenzo.

En el mismo comunicado, la Federación Colombiana reveló que en su reemplazo será convocado Rafael Santos Borré del Inter de Porto Alegre.

"Se ha confirmado una leve lesión muscular del jugador Jhon Córdoba, lo cual no le permite estar apto para enfrentar los compromisos por la fecha 15 y 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su lugar se sumará Rafael Santos Borré del Internacional de Brasil", indiaron.

En esa misma línea, la Selección Colombia también dio a conocer que el habilidoso volante del América de Cali, Juan Fernando Quintero será la segunda baja confirmada por lesión. Esta dolencia se dio durante el último encuentro ante el DIM por el torneo colombiano.

Juanfer quintero será baja en Colombia por lesión.

"El jugador Juan Fernando Quintero sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, tras el compromiso disputado entre América de Cali e Independiente Medellín, correspondiente a la primera jornada de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR. Dicha lesión le impide estar disponible para los compromisos correspondientes a las fechas 15 y 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026", añadieron.

Perú llega completo

De momento, el combinado patrio no cuenta con bajas para los enfrentamientos ante el seleccionado colombiano y ecuatoriano. Eso sí, el plantel de Oscar Ibáñez aún no se ha completado ya que los futbolistas que juegan en el exterior aún no llegaron al país tras disputar los encuentros con sus respectivos clubes.

De esta manera, Colombia confirmó las bajas de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero por lesión para la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas. Por ello, ambos jugadores no jugarán ante la Selección Peruana este viernes 6 de junio.