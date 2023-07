¡Atención! Guillermo Salas revela qué jugadores se despidieron de él tras su salida de Alianza Lima

Guillermo Salas salió públicamente a contar los detalles de su salida de Alianza Lima, donde salió campeón del Torneo Clausura, de la Liga 1 y el Torneo Apertura, en un periodo menor a un año.

El exlateral del cuadro 'Blanquiazul' se animó a contar qué jugadores tuvieron el gesto de llamarlo para despedirse, tras compartir varios meses juntos en la escuadra 'Grone'.

El 'Memo' Salas en un acto de sinceridad, contó que importantes referentes como Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Josepmir Ballón, Cristian Benavente y Pablo Sabbag se animaron a desear los mejores éxitos en sus siguientes pasos como profesional.

Del mismo modo, los más jóvenes como Franco Zanelatto, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Oswaldo Valenzuela y Franco Saravia también llamaron a 'Chicho' para expresarle una muestra de gratitud.

"Varios me llamaron, (Oswaldo) Valenzuela, Joao Montoya que no está acá, (Cristian) Benavente desde España, (Franco) Saravia, Ítalo Espinoza, (Franco) Zanelatto, (Carlos) Zambrano, (Pablo) Míguez, Yordi Vílchez, (Ricardo) Lagos, (Jairo) Concha, (Pablo) Sabbag, (Josepmir) Ballón y hasta ahí, por ahí se me escapa algún nombre. Ha habido mucha gente comprometida, que sentía ese compromiso no solamente conmigo, sino con todo el staff del comando técnico", declaró a Gol Perú.