¡'Chicho' se confesó! Guillermo Salas reveló cómo fue despedido de Alianza Lima

Guillermo 'Chicho' Salas se pronunció sobre su salida de Alianza Lima y reveló cómo fue despedido del club blanquiazul. De acuerdo con el último entrenador de los 'íntimos', las primeras comunicaciones sobre su continuidad se dieron cuando no estaba en la capital.

El exentrenador de Alianza Lima, 'Chicho' Salas, finalizó su etapa como entrenador del equipo de La Victoria este lunes 24 de julio. Tras ello, el también exjugador blanquiazul brindó una entrevista para Gol Perú apenas un día después y dio mayores detalles de sus momentos finales en la institución.

Guillermo Salas 🧠, exentrenador del @ClubALoficial ⚪️🔵, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "Me llamaron al mediodía (lunes) para no continuar en el club debido al funcionamiento del equipo, lo cual no estaba de acuerdo". pic.twitter.com/pb2a0mnESw

Allí, el director técnico informó que empezó a recibir llamadas desde el mediodía de este lunes. Sin embargo, no sería hasta la noche del 24 de julio que sería notificado de su salida oficial por parte del club.

"Me llamaron al mediodía, José Bellina. Yo le dije que no estaba en Lima y que regresaba en la noche. En la noche, me llamó y me dio a entender la decisión que habían tomado, de que yo ya no continúe en el club, más por el funcionamiento del equipo, con lo que no estoy de acuerdo", reveló.