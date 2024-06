¡Buenas noticias! Lionel Messi habría sufrido una fuerte gripe que lo dejaría fuera del partido contra Perú

Lionel Messi, a pesar de no haber anotado goles hasta el momento, ha sido de los futbolistas más importantes de su selección. Sin embargo, una fuerte gripe lo estaría dejando fuera del último partido contra Perú.

Por más sorprendente que suene, el campeón del mundo tuvo varias molestias antes y durante el encuentro contra Chile, pues el día de su cumpleaños notificó presentar fiebre, dolor de garganta y malestar general.

El mismo día del partido de Argentina, incluso reveló haber tenido dolores musculares, los cuales no le permitieron sacar su mejor rendimiento ante 'La Roja'.

Messi conversó con la prensa de su país, señalando que si bien las molestias físicas no lo obligaron a salir del campo, sí le generaron complicaciones de cara a su concentración dentro del terreno de juego.

"Fue al principio, en una de las primeras jugadas. No sentí pinchazo ni desgarro, pero sí que se me puso duro el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido. Así que veré en estos días como va evolucionando. Espero que no sea nada grave", declaró.