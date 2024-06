¿Paolo Guerrero amenazó a periodista? Se revelan impactantes detalles del conflicto tras derrota de Perú

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la caída frente a Canadá, uno de los futbolistas peruanos más ofuscados fue Paolo Guerrero, quien incluso encaró fuertemente al periodista Fernando Egúsquiza. El comunicador reveló impactantes detalles de un presunto conflicto con el 'Depredador'.

En recientes declaraciones emitidas por Latina Deportes, el experimentado periodista señaló que el futbolista sacó en medio de la zona mixta un tema privado entre los dos.

"Es un tema de ámbito privado. Paolo Guerrero ve nuestro programa, y en más de una ocasión yo lo he criticado desde lo futbolístico. Él no lo tomó bien y me escribió a mi Instagram personal, diciendo que no me iba a volver a dar una entrevista", comentó.

No se quedó callado

Como muchos recordarán, Egúsquiza no se quedó callado, y le respondió a Guerrero en el preciso momento que comenzó a cuestionarlo. En esa línea, reiteró que al haber libertad de prensa, él también puede elegir con quién conversar y con quién no.

"Él tiene el derecho de no contestar una pregunta mía y yo tengo el derecho de hacerles las preguntas. Queda en él si desea contestarlas o no", añadió el periodista.

La revelación de este conflicto surge horas después del fuerte cruce entre el '9' peruano y el comunicador, ocurrido tras la derrota de Perú frente a Canadá.

"No te iba a dar una entrevista a ti ¿Sabes, no?", dijo un Paolo Guerrero bastante serio frente a cámaras. Enseguida, el periodista, lejos de amilanarse, le tiró una respuesta bastante retadora: "Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino...", mencionó.

¿Qué dijo Guerrero de la caída peruana?

A pesar de encontrarse sumamente enojado, el capitán de la Selección Peruana respondió ante las preguntas de la prensa, explicando su punto de vista de la derrota en Copa América.

"No es que no tomamos confianza con 10 hombres, creo que el equipo fue superior a Canadá, dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores lo dominamos. Ellos desde el primer tiempo se caían solos con la pelota, hacían tiempo, no quería jugar. Inclusive, como lo acabo de decir, estando 0-0 y nosotros con 10, ellos no querían jugar, se demoraban. Acabamos pagando caro ese contragolpe en que nos hicieron el gol", dijo.

Paolo Guerrero, más allá del análisis brindado, no deja de estar exento de polémica, sobre todo después de que se revelaran impactantes detalles de su conflicto con el periodista Fernando Egúsquiza.