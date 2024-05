Influencer va al médico con síntomas de resfriado y le diagnostican CÁNCER tipo 4: "Se me cayó el corazón"

Poner reconocido influencer se ha vuelto noticia a nivel mundial tras contar uno de los instantes más dolorosos de su vida. Natalie Sue tenía síntomas de resfriado y por el ello decidió ir al médico, pero no esperaba el desgarrador diagnóstico que le dieron: tenía cáncer en etapa cuatro.

Según contó la creadora de contenidos, llevaba con síntomas de resfriado hace varios meses pero nunca le había prestado atención. Sin embargo, cuando un día tosió un coágulo de sangre por primera vez se sintió sumamente alarmada y los días siguientes se convertiría en su peor pesadilla.

Por medio de su cuenta de Instagram, Natalie, que vive en San Petersburgo, Florida; contó que el peor día de su vida fue el viernes 13 de mayo de 2022, cuando después de visitar al médico y hacerse unos estudios, le detectaron cuatro tumores cancerosos que estaban alojados en sus pulmones.

La peor parte es cuando se enteró que no era cáncer de pulmón, sino que al parecer era la secuela de un lunar que cinco años antes se había eliminado, pero después de todo ese tiempo el cáncer volvió a brotar en sus pulmones.

Natalie Su explicó en su podcast que en 2017, visitó al dermatólogo por un lunar sospechoso en su cuello. En realidad era un melanoma, el tipo de cáncer de piel grave. En aquel entonces recibió tratamiento y salió victoriosa de la enfermedad.

Luego de recibir la trágica noticia, pensó que era el fin de su vida y estuvo a punto de caer en depresión y cancelar su viaja a México que tenía pendiente, pero finalmente decidió afrontarlo.

"Se me cayó el corazón a los pies. Lo primero que le digo a mi médico es: '¿Me voy a morir?', y él dijo: 'No lo sé'", contó en su podcast.

"Pensé que nos íbamos a México (y dije): 'No me voy a arrepentir de no haber ido a estas vacaciones definitivas que habíamos planeado durante más de un año' (...) Vamos a tener las mejores vacaciones de mi vida", agregó.