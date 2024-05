Wendy Guevara fue operada de emergencia y sus padres piden orar por ella: "Estamos muy preocupados"

La reconocida influencer mexicana Wendy Guevara ha preocupado a sus millones de seguidores luego que sus padres informaron que fue internada para realizarle una operación de emergencia. Asimismo, solicitaron a sus fanáticos realizar oraciones por ella para que todo salga bien y se recupere lo más pronto posible.

La noticia fue confirmada la noche de este último domingo, luego que la influencer fuera trasladada de emergencia a un hospital por un fuerte dolor abdominal. Enseguida, el médico Jesús Montoya, amigo de Wendy Guevara y 'Las Perdidas', pidió a todos sus mejores deseos para el influencer pues sería ingresada a quirófano lo antes posible.

Los padres de la ganadora de 'La casa de los famosos', Francisco Guevara y doña Fabiola Venegas, realizaron una Transmisión En Vivo en la que explicaron un poco más a detalle el mal que padeció Wendy y que la obligó a hacer una pausa en sus actividades para ser atendida por profesionales de la salud.

En otro momento de la Transmisión En Vivo, los padres de la influencer contaron que su hija tenía una piedra en la vesícula que se movió el páncreas, lo cual le provocó fuertes dolores, tanto que incluso influencer dijo no poder sentarse ni agacharse.

"Dice el doctor que no entiende Wendy como aguantó que se le recorriera la piedra pegadita al páncreas, que eso es muy doloroso. Ayer que se fue a Guadalajara me dijo 'mamá es que no me puedo ni sentar, ni doblarme, me siento muy mal'", expresaron.