Carlos Zambrano se muestra tranquilo tras ser suspendido en la Liga 1: "No hay que armar tanto circo"

Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, fue suspendido por una fecha tras recibir una doble amarilla en la derrota ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El incidente ocurrió cuando el 'Kaiser' agredió a Jimmy Valoyes con un codazo en los últimos minutos del encuentro, lo que resultó en un penal convertido por Christian Cueva. A pesar de la suspensión, el jugador se mostró optimista respecto a su regreso al once titular.

Asimismo, Carlos Zambrano se mantiene tranquilo, confiado en que no ampliarán su suspensión tras la expulsión. Mientras que por otro lado, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito, quienes también fueron expulsados, podrían estar más tiempo fuera de acción.

Tras conocer la sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Carlos Zambrano mantuvo la calma. El defensor, quien recibió la roja en el partido frente a Cienciano, piensa que la sanción es justa y que no es necesario generar tanto escándalo, ya que fue un error que los árbitros ya corrigieron, y ahora solo debe acatar la sanción.

"Vuelvo pronto porque es amarilla y roja. No hay que armar tanto circo. Eso ya está, ya pasó. Simplemente, descanso esta fecha y la próxima ya tengo que ponerme a punto", dijo el 'Káiser' frente a las cámaras de América Deportes tras su entrenamiento con Alianza Lima, luego de la derrota ante São Paulo en Copa Libertadores 2025.

Vale la pena mencionar que con la sanción, Carlos Zambrano estará ausente en el choque de Alianza Lima contra Atlético Grau, que se disputará este sábado 10 de mayo en el Estadio Nacional.

Carlos Zambrano también se mostró optimista respecto a que la Comisión Disciplinaria no ampliará la suspensión. El defensa enfatizó que la situación ya fue abordada adecuadamente y no requiere más extensión.

"Yo no sé qué es lo que pase. Es un tema aparte que no tiene que ver conmigo y tiene que manejarlo la dirigencia del club de otra manera. No creo que llegue a mayores", aseguró el defensor.