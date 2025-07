Jorge Fossati duda seguir en Universitario ante posible partida de Jean Ferrari: "Me preocupa"

Universitario consiguió el primer paso para obtener el ansiado tricampeonato a final de temporada al coronarse como el ganador del Torneo Apertura tras empatar 0-0 ante Chankas FC. Y tras el pitazo final, todos los que forman parte del club merengue ingresaron al campo de juego del Estadio Monumental para celebrar esta nueva consagración.

Sin embargo, no todo era alegría en Ate ya que Jorge Fossati conversó con la prensa y sorprendió a más de uno con sus declaraciones respecto a su continuidad con los merengues. El experimentado entrenador se refirió este tema tras ser consultado por la inminente partida de Jean Ferrari a la Federación Peruana de Fútbol.

De acuerdo con la información, el administrador de Universitario será el nuevo director de selecciones de la FPF tomando el lugar que dejó Juan Carlos Oblitas. Por ello, el actual DT de la 'U' indicó que esta situación lo tiene más que preocupado ya que sería un gran cambio en la gestión del elenco estudiantil.

Jorge Fossati también señaló que tiene una conversación pendiente con Jean Ferrari para luego ver que posición tomar al frente del ganador del Torneo Apertura.

"Veremos qué pasa con Jean, cómo es el futuro y veremos qué posición tenemos que tomar nosotros. Me contrata un directorio y si no sigue... Pero no es momento de hablar de mí. Por supuesto que hemos conversado. Es algo que a mí también me preocupa. Y bueno, quedamos en hacerlo (conversar) nuevamente cuando termine el Apertura porque esto lo conversamos hace tres o cuatro semanas", indicó.