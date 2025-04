César Inga contento por triunfos peruanos: "Tenemos que valorar también la victoria de Alianza Lima y Melgar"

César Inga se llevó los aplausos de los seguidores de Universitario por el gran nivel que mostró en el partido frente a Barcelona en Ecuador. En su llegada de igual forma resaltó los triunfos que obtuvieron Alianza Lima y Melgar a nivel internacional.

Universitario consiguió un importante triunfo en la Copa Libertadores tras vencer 0-1 a Barcelona en el estadio Monumental de Guayaquil. Edison Flores fue el autor del tanto ganador; pero el gran trabajo defensivo del cuadro dirigido por Manuel Barreto fue clave para conservar la ventaja.

Sin dudas el nombre que más ha llamado la atención es el de César Inga, uno de los fichajes de la U para la presente temporada encontró su lugar en el equipo titular debido a las múltiples lesiones en la zona defensiva del vigente campeón del fútbol peruano.

Su actuación en el último compromiso internacional fue sobresaliente y uno de los puntos más altos de los 'merengues'. En su regreso a Lima expresó su felicidad por el resultado de su equipo y la oportunidad que tuvo de jugar el trascendental partido.

Asimismo, no dudó en valorar los triunfos que consiguieron los demás representantes del fútbol peruano. Tales como la victoria de los 'blanquiazules' frente a Talleres y la obtenida por Melgar en Arequipa contra Puerto Cabello.

"Cuando me toque siempre voy a dar lo mejor de mí. Aldo (Corzo) me dijo que tome este momento con humildad, que no me desespere. Siempre voy a dar lo mejor de mi para defender la camiseta crema. Fue un triunfo histórico porque nos metemos en la pelea. Tenemos que valorar también la victoria de Alianza Lima y Melgar", declaró.