¿César Inga tiene una propuesta de la MLS? Esto respondió el representante del jugador

César Inga, defensa de Universitario de Deportes, ha comenzado a captar el interés de un club de la Major League Soccer (MLS), según confirmó su representante, Narciso Algamis.

En declaraciones para L1 Max, Algamis, si bien reconoció que existen ofertas por el joven futbolista, precisó que aún no hay una propuesta formal sobre la mesa. Del mismo modo, destacó que Inga se encuentra agradecido con Universitario y que el interés del exterior ha sido una grata sorpresa para el jugador.

"Hay algunas cosas, está todo muy nuevo y reciente. Uno nunca lo que se puede dar o no (...) Está todo muy verde, él tiene que estar tranquilo, jugar y hacer todo lo que mejor pueda. Tiene que ser un profesional y nada más. Las cosas se van dando. No es fácil sacar chicos del Perú hacia el extranjero. A nivel Selección no estamos bien. A nivel clubes estamos mejor", declaró.