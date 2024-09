Chorri propone que Cauteruccio sea suplente para frenar su sequía goleadora: "Que descanse mentalmente"

Martín Cauteruccio atraviesa por el momento más complicado desde que llegó al fútbol peruano luego de sumar su sexto partido sin anotar un gol en Sporting Cristal. Incluso el atacante falló dos penales en los últimos encuentros en el torneo local generando dudas y hasta críticas por parte de los hinchas bajopontinos.

A pesar de ser el máximo goleador de la Liga 1 con 27 anotaciones, el 'Caute' viene siendo discutido por esta sequía goleadora. En ese sentido, Roberto Palacios, ídolo del club del Rímac, se pronunció sobre el tema y propuso una drástica medida para resolver el tema.

En la última edición de su programa 'Chorrigolazos', el exfutbolista aseguró que la buena racha de Martín Cauteruccio hizo parecer que Sporting Cristal solo debía trabajar la zona defensiva, pero ahora que el delantero no logra marcar, se evidencian las carencias en todo el equipo.

"Cauteruccio, ha bajado mucho, y él era la carta gol. Pelota que llegaba al área la metía, tenía ubicación y efectividad, te hacía pensar que del mediocampo hacia arriba lo estábamos haciendo super bien y que solo teníamos que mejorar la parte defensiva. Ahora tenemos que mejorar tanto la defensa como el ataque. Cristal tiene que ponerse las pilas, no puede perder ni un partido, porque sino las cosas van a ponerse más complicadas", inició.

Asimismo, el Chorri Palacios indicó que el goleador tiene la edad suficiente para poder manejar este tipo de situaciones, pero también señaló que debería descansar durante un periodo de 10 días o que sea suplente durante dos fechas del campeonato para que se tome un respiro mental.

"Por la edad que tiene no creo que se maree. Por todo lo que se habló, de que ya era el máximo goleador de los torneos, esas cosas te pueden marear, pero a un muchacho, él ya tiene 37 años, no hay forma de que se pueda marear. Hay momentos en los que un jugador se satura tanto en la parte psicológica. Es importante que el DT platique con él. Si es eso, tendría que dejarlo descansar unos 10 días, o que no juegue dos fechas, para que nuevamente vuelva con todas las ganas y las pilas, hacerlo descansar mentalmente", añadió en su programa de YouTube.