¡Conmovedor! Martín Cauteruccio abrazó a un niño que se metió a la cancha durante partido de Cristal

Martín Cauteruccio, a pesar de no haber vestido la camiseta de Sporting Cristal más de ocho meses, ya se ha ganado todo el cariño de los hinchas celestes, y hoy se confirmó esto, cuando en medio del partido frente a UTC, un niño se metió a la cancha para abrazar a 'Caute'.

Esto ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el marcador ya marchaba 4-0 y ambas escuadras habían bajado su ritmo futbolístico. Justo en un tiro libre, y de la nada, un pequeño se metió hasta el terreno de juego, corriendo hasta donde estaba el delantero uruguayo.

Apenas llegó a su área, lo abrazó intensamente, dejando al público presente conmovido, y generando una ola de aplausos en el Alberto Gallardo.

El niño, tras ser retirado de la cancha por la escolta policial, fue entrevistado por los medios de comunicación, a los que confesó su amor por Sporting Cristal, revelando que conseguir una camiseta de Cauteruccio era todo un sueño para él.

"Me dio mucho miedo, pues había mucha seguridad, pero al final si pude. Cristal me encanta, es el mejor equipo del Perú, y se había vuelto un sueño conseguir la camiseta de Cauteruccio", comentó.

Sin embargo, su acción de ingresar ilegalmente a la cancha no era apoyada por sus familiares, quienes consideraban que era algo peligrosa.

"Mi mamá me dijo que estaba loco, que no podía entrar así. Al final me terminé metiendo por abajo, salté por encima de la vaya y entré a la cancha", añadió.