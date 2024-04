¿Conforme? Gabriel Costa analiza el empate ante Colo Colo por Copa Libertadores: "Hicimos un gran partido"

El volante de Alianza Lima, Gabriel Costa, analizó el empate 0-0 ante Colo Colo por la Copa Libertadores y aseguró que los 'blanquiazules' realizaron un "gran partido".

En declaraciones a la prensa, el 'Gabi' apuntó que el punto conseguido en Chile es importante y espera con ansias recibir al 'Cacique' en el Estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el futbolista de Alianza Lima se mostró emocionado por regresar al país sureño y poder volver a ver a sus excompañeros de equipo.

"Muy emocionado por volver a Chile a enfrentar a Colo Colo. Fue muy lindo volver a ver a mis compañeros y más allá del resultado, me llevo eso: el compañerismo y el cariño hermoso de la gente, que siempre me lo hacen sentir (...) Siempre dije que Chile es un país hermoso. Ver el estadio lleno de gente entregándome cariño son emociones que te hacen sentir bien. Acá hice las cosas de acuerdo con mis valores y recibir ese cariño me hizo sentir muy emocionado", agregó.