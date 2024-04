¡Regresa a las canchas! Reimond Manco es flamante refuerzo de club de Liga 1

Reimond Manco volverá a jugar en la Liga 1. Luego de varios años alejados del fútbol profesional, el jugador se convirtió en el flamante refuerzo de un club de la primera división peruana.

A sus 33 años, 'O Rei' vuelve a vestirse de corto para jugar este 2024 en Unión Comercio y buscará ser pieza clave en el 'Poderoso del Altomayo' con el objetivo de ayudarlos a salvarse del descenso.

Cabe mencionar que, Manco disputó su último partido en primera división en el 2021, el cual fue cuando vestía los colores de Alianza Universidad de Huánuco ante Universitario de Deportes ('U') en el Torneo Clausura de aquel año.

En los últimos años, el jugador siempre expresó su deseo de regresar al fútbol profesional por sus hijos y su esposa, quienes lo quieren ver ahí. Además, contó que ya se puso en forma para jugar máximo por dos años más.

"Mis hijos me quieren verme jugar en Primera, a mi esposa también le gustaría, yo también, tengo que terminar lo que empecé bien. Ya estoy con la dieta, he bajado mucho de peso. He decidido prepararme este año, si no se da nada a mitad de año, seguiré preparándome para el otro, para volver a jugar dos años profesionalmente y retirarme como se debe", sostuvo en Cojo y Manco.