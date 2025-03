Alianza Lima: Se reveló el tiempo que Jean Pierre Archimbaud estará fuera de las canchas tras la fractura sufrida

Alianza Lima sigue dulce luego de la histórica eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores y sumó un nuevo triunfo en el Torneo Apertura, esta vez por 2-1 ante Sporting Cristal. Y aunque la victoria dejó una gran alegría para los hinchas, Jean Pierre Archimbaud no corrió con la misma suerte luego de salir lesionado y entre lágrimas del campo de juego del Estadio Nacional.

Como se recuerda, sobre los minutos finales del primer tiempo, el volante cayó sobre su brazo izquierdo el cual hizo palanca. De inmediato, sus compañeros llamaron el cuerpo médico del equipo e hicieron el gesto de cambio indicando que la lesión se trataba de algo grave.

Tras unos horas de este partido, se conoció que Jean Pierre Archimbaud sufrió una fractura de radio de su brazo izquierdo por lo que será intervenido quirúrgicamente y luego iniciará su proceso de recuperación.

Según señala el portal Ovación, el volante que también fue convocado a la Selección Peruana, estará fuera de las canchas de un mes a mes y medio para luego volver a ponerse a las órdenes de Néstor Gorosito.

Sin duda una baja sensible para Alianza Lima que en estas semanas viene afrontando una seguidilla de partidos entre el torneo local y la fase previa de la Copa Libertadores.

Jean Pierre Archimbaud lamentó la lesión que sufrió ante Cristal.

Tras conocer su diagnóstico, el propio Jean Pierre Archimbaud utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje. En primer lugar, el volante dio a conocer que jamás pensó que una situación así sería tan dolorosa, pero que a pesar de ello no dejará de ir hacia el frente.

''Voy al máximo, bien o no tan bien iré siempre al frente queriendo ir por más, ayudando al que tenga a lado y dejando la vida en cada jugada ... Jamás pensé que la del último sábado iba ser tan dolorosa'', indicó.

Por último agradeció los mensajes de cariño que ha recibido en las últimas horas los cuales calificó de gran importancia para superar momentos como este.

"De corazón, infinitas gracias por los mensajes y muestras de cariño que he recibido, los valoro un montón. El tiempo pasará rápido y será el necesario para volver más fuerte de lo que soy. Papalindo y La Virgencita me cuidan en todo momento. No hay tiempo malo para la gente buena'', añadió.