Diego Dorregaray no seguirá en Universitario: directiva le comunicó que no será tomando en cuenta para el Clausura

11/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Diego Dorregaray no seguirá en Universitario luego que la directiva crema le comunicara que no sería tomado en cuenta para el Torneo Clausura que arranca este fin de semana.

El delantero argentino llegó al club merengue a inicios de temporada y de inmediato generó una gran expectativa sobre él ya que se trataba del 9 elegido para el Centenario. Sin embargo, con el pasar de los partidos esto se transformó en duras críticas debido a sus pobres rendimientos en el campo de juego.

No va más

Esto no fue ignorado por Jean Ferrari y sus principales directivos, pues este jueves 11 de julio le comunicaron que no seguirá en el club de Ate. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

"El argentino Diego Dorregaray no continuará en Universitario de Deportes. Le comunicaron que no va a ser tomado en cuenta para el Clausura. Ahora lo que toca es que las partes se pongan de acuerdo en lo económico para resolver el vínculo", indicó.

Ahora, solo queda esperar que el delantero y los dirigentes de Universitario se pongan de acuerdo para que la recisión del contrato que aún los une sea beneficioso para ambas partes.

Desde su llegada al club de Ate, Diego Dorregaray sumó más de 500 minutos, pero fue titular solo en cuatro encuentros. Durante estos primeros seis meses, el atacante logró inflar las redes en cuatro oportunidades y acumuló una tarjeta amarilla. Unos números muy por debajo de lo que esperaban los hinchas y el propio club.

Sale Dorregaray y entra Costa

La no continuidad del argentino se habría decidido luego que en las últimas horas se diera a conocer que Gabriel Costa está muy cerca de convertirse en nuevo jugador merengue.

El atacante charrúa y Alianza Lima llegaron a un acuerdo para ponerle fin a su vínculo contractual por lo que llegará a Universitario en condición de jugador libre.

De esta manera, Gabriel Costa se suma a una recordada lista de jugadores que pasaron desde La Victoria a tienda crema. Entre ellos, se pueden resaltar los caso de Juan Reynoso, Alejandro Hohberg, Jairo Concha, Carlos "Mágico" González y Marcial Salazar.

De esta manera, Diego Dorregaray no seguirá vistiendo la camiseta de Universitario luego que la directiva le comunicara que no será tomado en cuenta para lo que resta del 2024. El delantero no cumplió con las expectativas deseadas y se van en medio de duras críticas por parte de la parcialidad merengue.