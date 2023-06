¡Duro golpe! Kaoru Mitoma considera a Perú como uno de los "débiles equipos sudamericanos"

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

No cabe duda que, la caída de Perú en Japón por una goleada de 4-1 fue un duro golpe para la hinchada del 'Equipo de todos'. Ante este resultado, el cuadro nipón tuvo sus propias consideraciones respecto al juego. Kaoru Mintoma fue el más categórico de todos, ya que calificó a la 'Blanquirroja' como uno de los "débiles equipos sudamericanos".

Marcó distancia

El jugador del Brighton Albion distanció al seleccionado nacional de sus similares de Brasil, Argentina y Uruguay, los 'Tres grandes de la Conmebol'. Asimismo, destacó el abultado marcador que tuvieron frente a los dirigidos por Juan Reynoso, en el periódico Sports Nippon.

"Creo que pudimos ganar con un buen resultado ante uno de los débiles equipos sudamericanos", declaró al medio de su país.

Sobre su anotación

Respecto a la anotación que le hizo a Pedro Gallese, puntualizó que tuvo bastante facilidad de disparar porque la defensa peruana dejó demasiadas aperturas en la meta del 'Pulpo'.

"Lo hice bien con el lado derecho y había un espacio enorme en el lado izquierdo, así que golpeé el balón sin dudarlo", añadió en su intervención.

Más conservador

Contrariamente a la estrella de su equipo, Hajime Moriyasu, director técnico del conjunto asiático, enalteció a la 'Bicolor' y rememoró que tanto Perú y Japón tienen posiciones similares en el ranking mundial de selecciones de la FIFA.

A detalle, aseguró que derrotar a un "buen rival de Sudamérica" les da confianza para afrontar las siguientes competencias que tienen en el calendario.

"Perú tiene un ranking mundial similar al nuestro y es un equipo potente en Sudamérica, por lo que fue un buen examen para nosotros. Derrotar a un buen equipo sudamericano así nos da confianza", declaró en rueda de prensa.

En la incertidumbre

A puertas de las Eliminatorias, el equipo de Juan Reynoso dejó muchas dudas en torno a la conformación del equipo titular y los propios cambios del seleccionado nacional. Y es que, el 'Cabezón' intentó recuperar la mejor versión de Christian Cueva, pero no tuvo resultado alguno.

Asimismo, Sergio Peña no deja de generar dudas. El ex-Alianza Lima no logra reconectar con el 'Equipo de todos' luego de su excelsa participación en la Copa América 2021.

Del mismo modo, los laterales del cuadro peruano también son una incertidumbre; puesto que el arribo de Oliver Sonne, jugador con ascendencia peruana, aún no fue confirmada y Luis Advíncula viene jugando en una posición diferente en Boca Juniors.

De esta manera, los duros calificativos de Kaoru Mitoma dejan en evidencia el nivel del Perú a puertas de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.