¡Pegó con todo! Erick Osores fulmina a Christian Cueva con dura crítica: "No suma en la selección"

Christian Cueva continúa siendo criticado por su nivel en los últimos partidos. El popular 'Aladino' ya no solo recibe comentarios negativos sobre su rendimiento en Alianza Lima, sino también por su desempeño con la selección peruana. Esta vez, Erick Osores no tuvo piedad y fulminó al 10 de la 'Blanquirroja'.

La crítica del periodista deportivo tuvo lugar en la última edición de su programa digital, "Erick y Gonzalo", donde dejó en claro su postura sobre la convocatoria del mediocampista. Y es que para Erick Osores, el mundialista en Rusia 2018 no cuenta con el nivel necesario para representar al Perú en estos momentos.

"Me parece hasta exasperante. Nosotros lo queremos, lo queremos bien. En la selección siempre fue importantísimo con Ricardo Gareca, pero este Christian Cueva no suma en la selección. Ya en Alianza Lima había dado luces, pero ahora Juan Reynoso lo lleva a la gira y se puede decir que fue un error. Cueva no está en nivel competitivo", indicó.