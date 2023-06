¡El pedido de todos! Entrenador de Corea del Sur a Paolo Guerrero: "No te retires nunca"

Perú ganó 1 a 0 a Corea del Sur y celebró el regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana con una importante victoria por la mínima diferencia. La vuelta del goleador de la 'Blanquirroja' no pasó desapercibida ni para el equipo asiático, cuyo entrenador, Jürgen Klinsmann, tuvo un especial mensaje para el delantero peruano.

Según contó el propio Paolo Guerrero, el exatacante de Hamburgo sostuvo una breve conversación con el director técnico de Corea del Sur. Allí, el entrenador de nacionalidad alemana le habría hecho una petición que dibujó una sonrisa en el rostro del futbolista peruano, pues le pidió que siga jugando por muchos años más.

🎙️Paolo Guerrero: "Saludé a Jürgen Klinsmann y me dijo 'No te retires nunca, sigue jugando'". #LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/7QTgI65Yus

"Lo saludé, le dije cómo estaba y me dice 'No te retires nunca, sigue jugando'. Mi idea era preguntarle cómo está aquí, cómo era con el idioma, y me dice que está aprendiendo coreano. Es alemán, siempre quieren mejorar y aprender. Feliz de verlo, de ver a gente que conozco de hace mucho tiempo", declaró.