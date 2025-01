Erick Osores rompe su silencio y revela dura enfermedad que lo alejó de la TV: "Fue durísimo"

Erick Osores generó gran sorpresa en el público espectador cuando a mediados del 2024 reapareció ante las cámaras de América TV para ser parte de la transmisión de la Copa América a jugarse en Estados Unidos. Aquella vez, su aspecto físico causó asombro al mostrarse con un cambio radical en su aspecto tras varios meses de alejamiento.

Durante sus primeras palabras, el hombre de prensa se mostró feliz de volver a trabajar en lo que le apasiona y aseguró que había batallado con una dolencia que golpeó su vitalidad. Tras ello, no volvió a dar más detalles hasta una reciente entrevista en YouTube que dio que hablar.

Durante una extensa conversación con el programa 'Al volante' conducido por Darinka Zumaeta, Erick Osores dio a conocer todo el periplo que vivió para detectar la causa de los dolores que venía sufriendo.

Según su relato, un fuerte dolor invadió la parte posterior de su cuerpo como el cuello y columna por lo que de inmediato acudió a un centro médico para someterse a los exámenes correspondientes. Fueron varias pruebas a las que se sometió hasta que finalmente detectó que su mal se trataba de una hidrocefalia.

"Fue grave. Tenía unos dolores terribles en el cuello, la columna, la cintura. Tenía dolores infernales en la cabeza. Fui a una clínica, me internaron, me metieron hasta una cámara en la barriga para ver qué tenía. Al final salí de la clínica igual, con dolor, me hicieron todas las pruebas, resonancia, radio, desde el pelo hasta el pie. Fui a otro lugar de emergencia. Me hacen una tomografía y (descubren) que el líquido se me había quedado estancado en la cabeza. Era una hidrocefalia", indicó.

A pesar de que lo peor ya pasó, la figura de 'Fútbol en América' indicó que todavía tiene que recuperarse de las secuelas físicas que le dejó la operación y el posterior tratamiento que generó que perdiera hasta 25 kilos.

"Me tuvieron que operar, me pusieron una válvula y perdí 25 kilos. Recuperarme fue durísimo, no lo he hecho todavía. Lo cognitivo está perfecto, pero en la parte física, el tren inferior, no he podido recuperarme como yo quisiera", añadió.