Periodista colombiano revela la verdadera razón de por qué Pablo Ceppelini no juega en Alianza Lima

La derrota de Alianza Lima por 2-1 ante Deportivo Morón ha generado cientos de críticas contra los jugadores y comando técnico por parte de los hinchas. En primer lugar, los comentarios negativos apuntan contra elementos como Erick Noriega o Renzo Garcés por su craso error en el segundo gol del 'gallito'.

Otro que no se salvó a pesar de no haber sumado un solo minuto desde su llegada es Pablo Ceppelini. El volante uruguayo llegó a tienda victoriana con un gran cartel tras haberse proclamado campeón con Atlético Nacional, pero hasta el momento no se le ha podido ver en acción a pesar de que ya lleva varios días entrenando con el resto de sus compañeros.

¿Qué sucede con Pablo Ceppelini?

Desde Colombia, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, se refirió a la situación del futbolista charrúa y aseguró que desde Alianza Lima le indicaron que este ha llegado en un muy mal estado físico. Además, el hombre de prensa indicó que la situación en elenco colombiano no es de las mejores lo cual ayudó en que el '10' íntimo no esté en la mejor de sus condiciones.

"En Alianza tienen un problema con Ceppelini. Dicen en Alianza que llegó en muy mal estado atlético. Por ahí leí que Nacional iba a tener cinco preparadores físicos, los que trae Javier Gandolfi y algunos que tenían ahí. Creo que son de la base. No sé si los que tenía Efraín Juárez se quedaron o no, creo que no. Pero hay un reparo en el tema físico, por lo que se ha observado en Lima a Ceppelini no le han podido dar una salida completa porque llegó en muy mal estado atlético. Está en muy mal estado de forma", indicó.

🚨¿POR QUÉ NO JUEGA CEPPELINI ?

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, contó ayer en su programa de radio que, según información que tiene de Alianza, Pablo Ceppelini llegó al Perú en muy mal estado físico y ese sería el motivo por el que aún no debuta con la blanquiazul. pic.twitter.com/TAxCGRBBRE — El Blog Íntimo (@elblogintimoEBI) January 22, 2025

Cuestiona el trabajo de Nacional

Vélez también aprovechó la oportunidad para dar a conocer que la directiva íntima no está contenta con este hecho y de paso criticó lo trabajado por Atlético Nacional en el aspecto físico.

"Dicen que no llegó bien preparado. Entonces, eso pone en foco en quienes trabajaron la parte física de él (Ceppelini). No sé si sea un tema general del equipo, pero concretamente en el caso Ceppelini hay esa observación. Por eso no ha podido todavía salir. Alianza y Ceppelini están actualmente en Argentina, jugaron dos partidos ante Vélez y Riestra, y juegan hoy (el martes 21) el último partido para volver a Lima", añadió.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, reveló que Pablo Ceppelini llegó en muy mal estado físico por ello que aún no sumar minuto alguna con Alianza Lima.