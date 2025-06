Chorrillos: ¡De terror! Hombre pierde la vida apuñalado cerca de la playa Agua Dulce tras concierto

Diversos distritos de Lima Metropolitano vienen registrando un alarmante incremento de hechos criminales en los últimos meses. Chorrillos es uno de ellos ya que dentro de su jurisdicción a diario suelen reportarse casos delictivos, enfrentamientos entre delincuentes y personas que pierden la vida a manos de delincuentes.

Esto volvió a quedar comprobado sobre las primeras horas de este domingo 29 de junio en pleno feriado por el día de San Pedro y San Pablo. Según lo que pudo conocer Exitosa, un hombre de aproximadamente 50 años falleció tras ser apuñalado por presuntos delincuentes.

Según las primeras informaciones que se pudo recoger, la víctima sería un vendedor ambulante que llegó hasta la zona para ofrecer sus productos a las afueras de un concierto cerca al balneario. Al retirarse del show musical, este habría sido interceptado por sus atacantes.

Al buscar arrebatarle su mercadería y sus ganancias, el hombre se resistió por lo que estos sujetos decidieron atacarlo con un arma blanca. Lamentablemente, falleció por lo que su cadáver quedó tendido a solo metros de la Costa Verde.

"Al señor lo han visto vendiendo. A la hora que él se ha retirado, parece que lo han asaltado y lo han acuchillado. No es de acá. Entonces, todo el mundo ha venido a vender, llenecito de personas, de vendedores. 'El señor ha estado vendiendo', me dicen. No lo conocen", indicó un testigo a nuestras cámaras.