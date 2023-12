¿Esperanza en la 'U'? Ricardo Gareca no descarta volver a dirigir un 'grande del Perú': "Yo contemplaría todo"

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, no descartó, en algún momento, tomar las riendas de uno de los 'tres grandes' de la Liga 1. Según indicó, contemplaría todo lo que tenga que ver con el Perú.

¿Esperanza en la 'U'?

El 'Tigre' habló sobre esta posibilidad en medio de rumores acerca de la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes para asumir el cargo de entrenador del 'Equipo de todos'.

A detalle, el estratega de 65 años señaló que es una posibilidad que no descarta en el futuro, pero, a corto plazo, quiere desligarse laboralmente del fútbol peruano tras operar en este por más de siete años.

"Yo contemplaría todo lo que tiene que ver con Perú, lo que pasa es que sentimos la necesidad de despegarme de Perú laboralmente, porque fueron tantos años en el país", declaró en entrevista con Michael Succar y Mauricio Loret de Mola en 'Sin Cassette'.

Pese a lo dicho, Gareca aseguró que tiene una relación con el país más allá del balompié. "Siempre habrá un motivo para visitar al Perú, porque, en todos los años que he estado, tengo cuestiones personales. He decidido con mi familia, tener cuestiones personales porque me gusta y es una posibilidad nuestra", sostuvo.

Incertidumbre en la 'U'

En estos últimos días, la incertidumbre se instaló en Campo Mar, ya que el director de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, viajó a Uruguay con el objetivo de hacerle una proposición formal al actual entrenador de la 'U' para que dirija a la Selección Peruana en los próximos partidos de las Eliminatorias.

En esa línea, el charrúa no le cerró la puerta a la 'Bicolor', aunque aclaró que su prioridad es Universitario. Al respecto, mencionó que debe analizar la propuesta deportiva y económica con su staff técnico antes de tomar una decisión.

"A mí me parece que dependerá de los tiempos porque Universitario es mi prioridad porque es mi realidad. Así nos reuniéramos hoy, no sé cuál es el proyecto que me plantearán deportivo y económico. Todo eso lo tendría que analizar y lo aceptaría solo en el caso que con mis compañeros de trabajo estemos convencidos que podemos alcanzar el éxito", acotó en Sport 890.

De esta manera, Ricardo Gareca habló sobre la posibilidad de nuevamente dirigir un club de Perú en medio de rumores acerca de la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes.