FPF descarta ampliación del contrato con 1190 Sports pese a deuda con los clubes: "Información falsa"

En las últimas horas, diversas versiones señalaron que la Federación Peruana de Fútbol realizaría un directorio con diversos temas entre los que estarían la ampliación del contrato sobre los derechos de televisión de la Liga 1 con 1190 Sports. Esta información se da en medio de fuertes críticas contra dicha empresa debido a la deuda que arrastra con los clubes y que los mantienen en una fuerte crisis económica.

Según se indicó, los equipos de la Liga 1 aún no cobran la cuota correspondiente del mes de febrero ya que existe un cláusula que permite a esta compañía a poder hacerlo. Como era de esperarse, esta medida perjudica directamente a las instituciones lo que ha generado que no cumplan con sus obligaciones financieras.

Pese a todo ello, se indicó que la Federación Peruana de Fútbol buscaba ampliar este contrato perjudicial para el fútbol peruano. Sin embargo, el ente rector del fútbol peruano se pronunció a través de sus redes sociales para desmentir dicha información e indicó que no existiría ningún directorio relacionado al tema.

"¡Información falsa! No existe ningún tema en el Directorio de hoy respecto a algún acuerdo o referencia sobre una posible ampliación de contrato con 1190 Sports", indicaron.

En las últimas horas, Fredy Ames, integrante del directorio de la FPF salió al frente para desmentir la supuesta deuda que tiene 1190 Sports con los clubes de primera división haciendo referencia a la cuestionada cláusula que se estableció en el contrato.

"Lo de los clubes no cobran, no es cierto, están al día, han cobrado, les explico, hay una cláusula en el contrato con 1190 que permite pagar hasta los 60 días posteriores, por tanto, ha cumplido con pagar la cuota de enero en el mes de marzo. Así tiene que ser porque es la cláusula, hay que respetar la cláusula, no es la mejor, pero es la cláusula", indicó.