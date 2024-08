Freytes asegura que Alianza Lima es el club más grande del Perú: "Estamos obligados a salir campeones"

Juan Pablo Freytes, futbolista de Alianza Lima, se convirtió en el protagonista del reciente episodio del podcast 'Cojo y Manco', conducido por Horacio Zimmermann. Durante la entrevista, no solo reafirmó la grandeza del club de La Victoria, sino que también subrayó la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta blanquiazul: ganar el campeonato.

Juan Pablo Freytes confesó que su llegada a Alianza Lima superó todas sus expectativas. Según reveló en el podcast, antes de unirse al club, su representante le habló sobre la magnitud de la institución, describiéndola como el equipo más grande del Perú. Sin embargo, al llegar, el futbolista descubrió que la realidad era incluso mayor de lo que le habían contado.