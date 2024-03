¡Indignación en Alianza Lima! Jugadores arremeten contra el arbitraje en Liga 1: "Fuimos perjudicados"

Alianza Lima perdió 2 - 0 contra Cienciano por la fecha 8 del Torneo Apertura y, tras el final del vibrante encuentro, los jugadores 'blanquiazules' manifestaron su malestar por el arbitraje en Liga 1. Según indicaron, están sumamente indignados de ser perjudicados con las decisiones del colegiado.

Los encargados de hacer pública esta inconformidad del plantel 'íntimo' fueron Adrián Arregui, Sebastán Rodríguez y Carlos Zambrano, quienes salieron en la conferencia del entrenador Alejandro Restrepo para transmitir el sentir del equipo.

Alí, el mediocampista central de Alianza Lima aseguró que es "hora" de hablar de esta situación, pues considera que los jugadores no pueden salir al campo de juega sin la seguridad de que vaya a ser un partido justo.

"Creo que es muy improtante que hablemos de situaciones que, en general en el fútbol, están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol y que el jugador no pueda tener la certeza de que se va a impartir justicia. Creemos que hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados, no solo nosotros, varios equipos", indicó futbolista argentino.