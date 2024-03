Restrepo y su reacción a pesar de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Un partido que fue uno de los mejores"

14/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cayó por 2-1 ante Cienciano por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 y ante la polémica presentada por la expulsión de Hernán Barcos, el entrenador del cuadro íntimo Alejandro Restrepo lamentó el mal arbitraje, considerando que su equipo mostró una de sus mejores presentaciones de lo que va de la temporada.

¡Derrota blanquiazul!

El equipo blanquiazul no atraviesa por su mejor momento, tras volver a caer en el campeonato nacional, y esta vez ante el 'Papá'. En el primer tiempo del partido, Alianza no mostró un buen rendimiento tras no lograr concretar sus intentos de gol en el arco de su rival.

Carlos Garcés anotó el primer tanto para Cienciano con un penal a los 21 minutos. Pero, la tensión invadió la cancha de juego por la expulsión de Hernán Barcos a los 39 minutos por agredir con un codazo a Paolo Fuentes. El 'Pirata' no lograba calmarse e incluso criticó a su excompañero íntimo Aldair Rodríguez por tratar de calmarlo explicándole la situación.

A pesar de estar con un jugador menos, Alianza logró dar el empate con un cabezazo de Aldair Fuentes a lo 52 minutos. Sin embargo, las ilusiones se volvieron a apagar cuando llegó nuevamente Garcés aprovechando un centro de Josué Estrada para poner de cabeza el 2-1 definitivo, dándoles así el triunfo al conjunto incaico.

¿Qué dijo Restrepo?

El entrenador del cuadro íntimo mostró su desazón tras la derrota ante Cienciano en Cusco, pero consideró que a pesar de no tener a su equipo completo en la cancha supieron hacerle frente a su rival y dar una de sus mejores presentaciones.

"Mucha bronca por un partido que fue uno de los mejores que ha jugado el equipo. Me siento orgulloso de este grupo de jugadores porque en la derrota ha mostrado deseos de ganar, lucha, con un hombre menos en muchos partidos, con expulsiones y replanteos", dijo Restrepo.

Además, recalcó que se siente orgulloso del equipo y que seguirán dando su mayor esfuerzo para revertir los anteriores derrotas "con humildad y profesionalismo".

"Es un momento duro, sabemos dónde estamos. Hemos trabajado con humildad, con profesionalismo. Desafortunadamente al final los resultados como hoy, creo que en la última pelota y una de las pocas claras que tuvo Cienciano hoy. Tuve la sensación que estuvimos más cerca y se nos va", comentó.

🗣 Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima 🔵⚪: "Mucha bronca por un partido que fue uno de los mejores que ha jugado el equipo. Me siento orgulloso de este grupo de jugadores porque en la derrota ha mostrado deseos de ganar".



📹 @jesusalcalcina pic.twitter.com/0ITOMpLGjX — Ovacion.pe (@ovacionweb) March 14, 2024

Crítica al arbitraje

Restrepo lamentó el mal arbitraje, ya que consideró que así como actuaron contra su delantero Hernán Barcos, debieron hacerlo con Garcés, autor del triunfo de Cienciano, quien lastimó al defensor Juan Pablo Freytes en la canilla y no fue sancionado con tarjeta roja.

"Creo que es difícil cuando no se juzga igual, cuando uno de los jugadores que no merecía seguir en el partido termina convirtiendo los dos goles. Te vas con bronca porque provocar también merece una amonestación o expulsión. Eso es lo que cambia el transcurso de un partido. Es la bronca que tenemos todos", terminó por expresar en la conferencia de prensa que brindó tras la finalización del encuentro deportivo.

De esta manera, el entrenador de Alianza Lima lamentó la derrota del equipo ante Cienciano y aseguró que seguirán dando su mayor esfuerzo para poder darle una alegría a los hinchas blanquiazules. Asimismo, reiteró que el partido por la octava jornada del Apertura fue una de las mejores presentaciones de sus jugadores.