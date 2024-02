Jairo Concha debutará contra Alianza Lima vistiendo los colores de Universitario

El mediocampista Jairo Concha, tras tres temporadas con Alianza Lima, tomó la sorprendente decisión de no renovar su contrato con el club victoriano. Mientras esperaba ofertas del extranjero, la llamada de su equipo de corazón, Universitario de Deportes, fue demasiado tentadora para rechazarla. Ahora, enfrentará el desafío de jugar contra sus excompañeros y aceptar el recibimiento de su antigua hinchada en el Estadio Nacional.

Después de ser una figura destacada en Alianza Lima, la decisión de Jairo Concha de no renovar su contrato sorprendió a muchos, especialmente a los hinchas blanquiazules. Aunque se especulaba con una posible partida al extranjero, su amor por Universitario de Deportes lo llevó a aceptar la propuesta crema.

El cariño de Jairo Concha por Universitario de Deportes no era un secreto para los seguidores de Alianza Lima, lo que suavizó el golpe de su partida. Sin embargo, algunos hinchas aún albergaban la esperanza de que renovara o se fuera al extranjero, como había sido su plan original al rechazar la oferta de Alianza.

Durante su tiempo en Alianza Lima, Jairo Concha fue una pieza clave en los clásicos, con un récord de dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis encuentros. Su destacada actuación, incluyendo un memorable doblete contra Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, lo convirtió en un jugador querido por la hinchada blanquiazul.

A través de las redes sociales, Jairo Concha compartió su emoción por unirse a Universitario de Deportes, calificándolo como un sueño hecho realidad.

"Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que me toque mañana jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo", indicó Concha.