Jefferson Farfán y Hernán Barcos: Revelan que un futbolista 'provocó pelea entre figuras de Alianza Lima

Jefferson Farfán y Hernán Barcos son dos figuras sumamente importantes para Alianza Lima. Sin embargo, en el tiempo que disputaron partidos juntos se rumoreó fuertemente acerca de la existencia de una pelea entre ambos, la cual habría sido 'provocada' por un futbolista que, en su momento, también perteneció al club 'íntimo'.

Tanto Jefferson Farfán como Hernán Barcos se consagraron bicampeones con el conjunto 'blanquiazul'. No obstante, hubo un inesperado suceso en la interna del plantel 'grone' que habría generado una fuerte pelea que, hasta el momento, no habría sido solucionada.

Es así que, tras la próxima llegada de Paolo Guerrero a La Victoria, el periodista deportivo, Horacio Zimmermann, reveló quién fue el futbolista que ocasionó las rencillas entre la 'Foquita' y el 'Pirata'.

Revelan que futbolista ocasiono pelea entre Farfán y Barcos.

En seguida, Zimmermann detalló que si bien Aguirre y Barcos hablaron por dicha situación, las cosas entre ambos se tornaron tensas, sobre todo porque Farfán es amigo del popular 'Zorrito', lo que finalmente generó un marcado alejamiento entre las mencionadas figuras.

"Fue, le preguntó y le confirmaron, a lo que Wilmer dijo que no se había dado cuenta. Después Wilmer y Barcos hablaron, no llegaron a nada, pero ahí quedo. Ni amigos pero medio enemigos sí. Una cosa es que te digan: 'No seas pend***' y otra cosa es la manera en cómo lo hizo", agregó.