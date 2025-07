Janet Barboza critica a Melissa por grabar publicidad con Darinka: "sabe bien cómo se mueven los hilos"

Janet Barboza no perdona a nadie, afirmó que Melissa Klug aceptó juntarse con Darinka Ramírez solo para fastidiar a Jefferson Farfán, ya que ambas sienten mucha rabia por los juicios que mantienen con le exfutbolista.

El último jueves todos quedaron asombrados al ver que ambas figuras grabaron, no solo uno sino varios videos de publicidad para una clínica estética y un local de venta de aparatos tecnológicos.

Además, resaltó que entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se han denunciado por diferentes temas, y todo esto solo busca echar más leña al fuego.

Por su parte, la actriz María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, dijo que le parece bien y divertido que Melissa y Darinka estén facturando juntas.

"Está bien que saquen provecho, es una buena alianza estratégica, las ex ya no lloran, sino también facturan", comentó la actriz, quien aprovechó para anunciar que este 17 de julio estrenará la temporada de su circo en el Parque Industrial de Villa El Salvador.

En ese sentido, la actriz lamentó la revelación de Darinka, quien contó que Jefferson Farfán no ve a su pequeña hija desde hace dos meses.

"Chambear no es malo, lo malo es ser infiel y ser mal padre. La presencia paterna no solo debe ser dar económicamente, sino también en el lado emocional. Me parece bien que Darinka esté enfocándose en trabajar y no en sufrir por un hombre que no vale la pena"