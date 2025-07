Magaly calificó de "payasada" la condecoración de Dayanita por el Congreso: "Me muero de la vergüenza"

¡Magaly Medina no tuvo piedad con Dayanita! La conductora de televisión arremetió con todo por la condecoración que recibió en el Congreso de la República por su "impacto positivo en el arte y la cultura".

La popular urraca cuestionó al parlamentario Waldemar Cerrón, de Perú Libre, por ser el organizador de esta premiación y no dudó en aprovechar el momento para lanzar duras críticas contras los congresistas y la comediante Dayanita, por la organización de esta condecoración.

"Oficialmente, hoy arrancó la etapa de circos y arrancó en el Congreso. La payasada más grande que se le ocurrió a los congresistas. Yo me muero de la vergüenza porque cada uno de estos señores, en especial este señor que armó su circo para condecorar gente que no tiene ninguna valía. Por lo menos no para ser condecorados", dijo la conductora.