¡'Kaiser' argentino! Carlos Zambrano tendría "principio de acuerdo" con Lanús: ¿Qué falta para su llegada?

Carlos Zambrano estaría cerca de definir su futuro y todo haría indicar que el popular 'Kaiser' pegaría la vuelta a Argentina para jugar en Lanús. ¿Qué falta para que el defensor peruano tenga una nueva aventura en el extranjero?

Dicha información fue dada a conocer por el periodista deportivo César Luis Merlo, quie sorprendió en la tarde de este sábado 20 de enero al indicar que nuestro compatriota estaría cerca de jugar una vez más en el exterior.

Y es que, según este reporte, Carlos Zambrano ya habría llegado a un principio de acuerdo con Lanús. No obstante, su llegada aún no puede darse por hecha, ya que faltaría que el 'Kaiser' y el mencionado equipo argentino lleguen a un consenso sobre los detalles que tendría el vínculo contractual.

Cabe decir que si bien Carlos Zambrano estaría cerca de llegar a Lanús de Argentina, el popular 'Kaiser' aún tiene contrato con Alianza Lima.

Sin embargo, reciéntemente, el propio futbolista sorprendió al declarar que el equipo 'blanquiazul' no lo tiene en sus planes luego de "haberle bajado el dedo".

Incluso, el también exjugador de Boca Juniors arremetió contra los dirigentes íntimos y señaló que a él no le gustan los "mensajitos por televisión o en entrevistas". Según sostuvo, él prefiere hablar cara a cara.

"Yo aún tengo contrato con Alianza Lima y tengo que resolver esos temas en casa. Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa, no me comentaron nada. Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos", expresó.