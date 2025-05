Leyla Chihuán despide entre lágrimas a la histórica Lucha Fuentes: "Fue un gran ser humano"

El deporte peruano está de luto. Lucha Fuentes, leyenda indiscutible del vóley nacional, falleció la noche del miércoles 28 de mayo, dejando una huella imborrable en la historia del deporte. Tras conocerse la triste noticia, Leyla Chihuán no pudo contener las lágrimas al recordar a quien fue más que una maestra: una guía y ejemplo de vida.

A sus 76 años, Fuentes Quijandría, conocida como la 'Cañonera de Oro', dejó este mundo, pero su legado perdurará por generaciones. Lucha no solo fue una figura clave en el desarrollo del vóley femenino peruano, sino también una maestra de vida para quienes compartieron con ella dentro y fuera del campo de juego.

Una de sus más destacadas alumnas, Leyla Chihuán, brindó una emotiva entrevista a Radio Nacional, donde se mostró visiblemente afectada por la pérdida.

Leyla Chihuán relató que sus compañeras de equipo se enteraron del fallecimiento antes que ella, pero decidieron no informarle de inmediato por su delicado estado de salud.

"Yo estaba con mi grupo en la academia ayer después del trabajo, fue curioso porque se enteraron y no me podían decir, ya saben ellas que no estoy muy bien del corazón, tenían que esperar que esté en casa y tenga las pastillas cerca para que me puedan decir las cosas", añadió.