"Los cremosos": Así reaccionó un periodista argentino al saber que River Plate jugará contra Universitario en la Libertadores

18/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes ya sabe a quienes enfrentará en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025, siendo uno de sus contrincantes nada más y nada menos que River Plate. En Argentina, vivieron con mucha emoción el sorteo y el periodista Guido Glait no pudo evitar reaccionar de una forma bastante peculiar al conocer dicha noticia.

Periodista argentino y su reacción tras conocer que River enfrentará a la 'U'

El vigente bicampeón del fútbol peruano va por la 'Gloria Eterna'. Universitario de Deportes enfrentará en duelos de ida y vuelta a River Plate, Independiente del Valle y Barcelona SC, por lo que tendrá la enorme labor de no dejarse anotar en su propia cancha y así tratar de sumar el mayor puntaje posible para pasar a la siguiente fase de la competición internacional.

En Argentina también se vivió con mucha algarabía este sorteo, siendo precisamente el periodista deportivo, Guido Glait, quien en todo momento estuvo muy atento a la designación de grupos. Es asÍ que al conocer que el 'Millonario' enfrentará a la 'U', no tuvo mejor reacción que explotar de alegría. A ello se sumó el inesperado apodo que otro de los conductores le puso al conjunto dirigido por Fabián Bustos y que viene generando distintas reacciones en las redes sociales: "Los cremosos de Lima".

Respeten a los cremosos de Lima.

pic.twitter.com/Z0H2WZgW85 — VicshowPerú 🎤 🎭 (@vicshowperu) March 18, 2025

Esta reacción indicaría que, desde el país 'gaucho', tienen mucha confianza en salir victoriosos en el Grupo, lo que finalmente les permitiría clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y por qué no seguir escalando en la competición.

Es importante recordar que en los próximos días se conocerá exactamente cuando se disputará el primer partido entre River Plate y Universitario, el cual se iniciará en el Monumental de Ate y se sellará en el Monumental de Buenos Aires.

¿Grupo complicado para Universitario?

Con la presencia de figuras como Felipe Melo y Sebastián Bataglia, la elección de las bolillas comenzó para conocer a cada uno de los grupos en en esta instancia de la Copa Libertadores. Al ser uno de los recientes campeones y uno de los mejores rankeados en Conmebol, River Plate fue elegido como cabeza de serie del grupo B.

Luego de ello, llegó el turno de Independiente del Valle que sabe lo que es enfrentarse a Universitario debido a que en 2021 chocaron en sendos duelos de ida y vuelta. Por último, el verdugo de Corinthians, Barcelona de Ecuador, cerró el grupo siendo uno de los más complicados en toda la instancia.

En medio de toda esta situación, se conoció que el periodista Guido Glait tuvo una inesperada reacción llena de emoción al conocer que River Plate enfrentará a Universitario de Deportes.