¡No le importó! Christian Cueva ignora preguntas sobre acusaciones de agresión en conferencia con Cienciano

Christian Cueva fue presentado como nuevo futbolista de Cienciano del Cusco en medio de una fuerte controversia, tras las acusaciones emitidas por su expareja, Pamela López, que presentó evidencia que incriminaba al jugador por agresión.

Sin embargo, lo más indignante del caso Cueva es que cuando se le consultó sobre la situación en plena conferencia de prensa, el jugador no tuvo mejor idea que ignorar tajantemente el tema, haciendo caso omiso a los cargos que se le imputan.

"Solo puedo decir que yo no me meto en la vida de nadie, ni en la tuya ni en la de nadie. Lo único que me queda es jugar al fútbol y ser responsable conmigo y con mi trabajo", declaró.

"De esos temas no hablo"

Cuando se le volvió a preguntar acerca de los incidentes que lo involucran, el jugador señaló que ignorará cualquier situación extradeportiva que lo involucre, nuevamente haciendo caso omiso a las acusaciones.

"La verdad de esos temas ya no hablo. No digo que soy un santo, no lo fui, nadie es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Mi cabeza está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios", comentó.

Manifestó estar feliz en Cienciano

Cueva no escondió su agradecimiento por la oportunidad brindada desde el Cusco, la cual significará un nuevo inicio para su carrera tras quedar sin club por más de un año.

"Estoy feliz de estar acá, es una oportunidad única. Sé que en el fútbol, como en la vida, estás arriba y luego abajo. Las ganas de mejorar siguen. Estoy agradecido. Daré lo mejor de mi siempre como lo he hecho en mi carrera. Honraré mucho esta camiseta sagrada", añadió.

Por otro lado, explicó que su llegada al 'Papá' se dio por la seriedad de los dirigentes del club, que desde el primer momento mostraron interés en recuperar las cualidades del '10'.

"Estoy aquí porque hay gente seria desde el 'profe' hasta el tema dirigencial. Todos me han demostrado cariño y la intención de ayudarme. La idea siempre fue volver al fútbol y volverme a sentir feliz. Voy paso a paso, me siento bien, con muchas ganas. Partido a partido agarraré el nivel que quiero. No quiero defraudar la confianza del CT, los compañeros, la directiva, hinchas y de esta ciudad hermosa", decretó.

Más allá de su llegada a Cienciano, Christian Cueva está en el centro de la polémica, pues ignoró rotundamente las preguntas sobre la agresión cometida contra su expareja, Pamela López.