"No vamos de adorno": DT de Los Chankas mentalizado en anular a la 'U' y evitar su coronación

El entrenador de Los Chankas, Pablo Bossi, aseguró que la participación de su equipo ante Universitario de Deportes ('U') será óptima, pese a que muchos creen que el equipo crema los golearán. Según indicó, "no se presentarán en el Estadio Monumental de adorno".

En entrevista a Depor, el estratega uruguayo afirmó que utilizarán todas sus armas, y enfatizó que la 'U' lleva consiga la "presión máxima" por disputar el Torneo Apertura en la última fecha.

"Parece que vamos de adorno, pero no será así. Ellos tienen la presión y nosotros vamos a competir y vamos a usar todas las herramientas y todas las situaciones a favor nuestro. Vamos a competir. Esto es fútbol, once contra once", declaró.