¡Polémico! Leao Butrón "advierte" a hinchas de Cristal previo a última fecha: "El robo se está cocinando"

La última fecha del Torneo Apertura está a la vuelta de la esquina, y aprovechando esto, Leao Butrón encendió la previa del partido de Sporting Cristal, advirtiéndole a los hinchas del 'celeste' de un posible "robo".

El exportero de Alianza Lima hizo referencia a los recientes errores arbitrales en partidos de Universitario, siendo estos presuntamente a favor del actual campeón peruano.

Con esto en cuenta, Butrón utilizó sus redes sociales para enviar un polémico mensaje a sus rivales, cargado de sarcasmo y de una sutil indirecta para los merengues.

"Amigos celestes, después de ver la programación de árbitros para la última fecha, no me queda más que aconsejarles que no lleven relojes, billeteras, celulares, cadenas y todo lo que tenga valor, el robo se está cocinando y ya es descarado, más que las primeras fechas", declaró.