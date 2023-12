¡Nunca dudó! Irven Ávila sobre el supuesto interés de la 'U' en Yoshimar Yotún: "Solo se armó una novela"

El supuesto interés de Universitario de Deportes en Yoshimar Yotún fue de los rumores más sonados en lo que va del mercado de pases de la Liga 1. Pese a ello, el delantero de Sporting Cristal, Irven Ávila, asegura que la continuidad del mediocampista en tienda 'bajopontina' nunca estuvo en duda.

Las palabras del futbolista 'rimense' tuvieron lugar en la mañana de este martes 19 de diciembre, en declaraciones a la prensa tras la jornada de entrenamiento como parte de la pretemporada 2024.

Allí, Irven Ávila fue consultado por el alivio que sintió al ver que Yoshimar Yotún seguirá en Sporting Cristal. Al respecto, el delantero peruano afirmó que él siempre estuvo seguro de que el mediocampista iba a seguir en el Rímac. Incluso, calificó los rumores de su partida a la 'U' como una "solo una novela".

Como se recuerda, el propio Yoshimar Yotún confirmó que para el 2024 iba a jugar donde se siente muy feliz: Sporting Cristal. Además, aclaró si no se había pronunciado al respecto por respeto a la partes involucrados, su hinchaje por el equipo de sus amores no está en duda.

Cabe decir que tras ello, y luego de indicar públicamente que querían a Yoshimar Yotún para el centenario, la dirigencia de Universitario, a través de Jean Ferrari, aseguró que nunca quisieron fichar a ningún jugador de SC para el 2024.

"Nosotros no hemos ido por ninguno de sus jugadores. (...) No es que no pudimos, es que no quisimos. Ya nos divertimos, ahora estamos en otra cosa", aseguró.