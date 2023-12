¡Contundente! Yoshimar Yotún reafirma su idilio con Sporting Cristal: "Nunca he tenido dudas"

El volante nacional, Yoshimar Yotún, reafirmó su idilio con Sporting Cristal y puso punto final a los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes.

A través de una entrevista en las redes oficiales del club 'celeste', 'Yoshi' dijo que está comprometido en jamás abandonar al "equipo del cual es hincha y está feliz de pertenecer".

En ese sentido, mencionó que el anuncio acerca de su extensión de contrato con 'SC' se dio recientemente, porque era el momento propicio de acuerdo a su punto de vista y al de sus empresarios.

"Yo siempre me mantuve callado porque tengo contrato con Sporting Cristal, no era momento de hablar ni nada, yo siempre lo manejé con el respeto para los involucrados, no es un secreto de qué equipo soy hincha y con mis empresarios decidimos callar hasta el momento adecuado", añadió en su intervención.

"Hace poco en la despedida de Lobatón la gente me pedía que no me vaya, quizás mi silencio los hacia pensar otra cosa, pero no era nada de eso. Estoy feliz porque la gente valora mi trabajo, tanto hinchas de Cristal como de otros equipos, que valoren mi carrera es importante. Siempre he tratado de tomar las mejores decisiones y la mejor es quedarme en Sporting Cristal", agregó.