¡Le da con palo! Periodista argentino arremete contra Milett: "Solo es conocida por ser novia de Tinelli"

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El periodista argentino Mati Vásquez causó revuelo en la farándula nacional al no dudar en arremeter y minimizar la carrera de Milett Figueroa asegurando que de no ser por su relación con Marcelo Tinelli ella no tendría importancia en su país.

¿En contra de Milett?

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', el también panelista del canal El Trece, remarcó que la modelo peruana es solo conocida en Argentina por la polémica que causa el amor que "aparenta" tener hacia Tinelli. Asimismo, reiteró que Milett sigue a la espera de que su novio le pueda conseguir un trabajo, porque por su propia cuenta no lo logra.

"Milett es quilombera (problemática). Milett en Argentina es, con sinceridad, la novia de Tinelli, después no tiene ningún logro", expresó Vásquez. Asimismo, indicó que Tinelli vive en 'primera persona' el paso del tiempo, solo que gracias a su "narcisismo" se aprovecha de lo mediático de su relación.

"Solo de compañía"

No todo quedó ahí, ya que durante la entrevista, el argentino siguió arremetiendo contra Milett asegurando que cuando aparece en televisión argentina, no genera un gran impacto como lo podría hacer una conductora de nivel como Magaly Medina.

Además, indicó que la exactriz de 'AFHS' llegó al país 'gaucho' como "un objeto a acompañar la figura de Tinelli".

"Lamentablemente Millet se hizo conocida en Argentina porque Tinelli la conquistó o porque se juntó con ella para sentirse más joven, incluso sus hijas no la querían porque la veían como una mujer trepadora, eso es algo que se hizo públicamente también", dijo.

El reciente look de Tinelli también fue tema de conversación, ya que Mati Vásquez le dio con palo asegurando que es un hombre que "no acepta su edad" y por ello, en esa búsqueda de hacer un personaje "genera un rechazo" entre sus televidentes.

¿Busca asegurar su futuro?

Esta no sería la primera vez en que una personalidad de Argentina arremete contra nuestra compatriota, ya que Javier Ceriani también aseguró que Milett solo busca embarazarse de Tinelli para asegurar su futuro.

"Ella está intentando embarazarse de Marcelo. Él es un embarazador serial. Ser madre de un hijo de Tinelli es convertirse en primera dama", expresó Javier Ceriani para el diario 'Extra'.

Entre los argumentos que dio fue que la modelo peruana no se habría fijado en el 'Divo' argentino si no tuviera dinero, ya que "su físico no lo ayuda".

De esta manera, el periodista argentino Mati Vásquez sorprendió a todos los seguidores de Milett Figueroa al no dudar en tener fuertes comentarios sobre su persona hasta el punto de asegurar que solo es conocida en su país por ser la novia de Marcelo Tinelli.