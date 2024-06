¡No le da la espalda! Paolo Guerrero y su contundente mensaje sobre Cueva: "Hay que seguirlo apoyando"

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero vuelve a remecer el ámbito deportivo y esta vez tras sus declaraciones después del partido de Perú contra Canadá, que terminó con una derrota por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. El goleador histórico aprovechó en hacer referencia sobre la incorporación de Christian Cueva.

Apoya a Cueva

Christian Cueva volvió al terreno de juego después de una pausa de 8 meses, recibiendo el apoyo de sus compañeros de la 'Blanquirroja', pero especialmente de Paolo Guerrero, quien no dudó en elogiarlo y resaltar que "hará su mayor esfuerzo por dar una alegría a todos los hinchas".

A su vez, hizo un llamado a todos para confiar en su desempeño y rendimiento físico, ya que poco a poco se iría acoplando al nivel de juego tras varios meses inactivo en el fútbol profesional: "Hay que resaltar eso y seguirlo apoyando (a Cuevita)".

¿Contento con el equipo?

El 'Depredador' no pudo ocultar su descontento y tristeza por la derrota del equipo en el Sporting Park de Kansas, la tarde de ayer. Sin embargo, hizo hincapié en que reconoce el esfuerzo de todos sus compañeros porque "lucharon hasta el final".

"Uno queda triste, pero valoro el esfuerzo del grupo. Los muchachos hicieron un gran partido e independientemente de cualquier cosa, creo que la entrega se luchó hasta el final", expresó ante la prensa.

¿Qué dijo Fossati?

El hijo de doña Peta no habría sido el único personaje que habló bien del popular 'Aladino', sino que Jorge Fossati también tuvo algunas bonitas palabras hacia él resaltando su capacidad para mantener su jerarquía a pesar de los pocos minutos jugados ante la escuadra canadiense.

"Unos 8 meses desde que había jugado su último partido con su club y demostró que la jerarquía está intacta", comentó el entrenador nacional, quien confía en que Christian Cueva seguirá ganando minutos conforme avance el torneo. Además, señaló que "físicamente está en condiciones de seguir ganando minutos".

Durante la conferencia de prensa, el 'Nonno' se quejó de las decisiones arbitrales para una correcta hidratación, pues señaló que a los 30 minutos debía de realizarse el minuto de hidratación, pero esto no se hizo, lo cual habría jugado en contra de la Selección.

Incluso hizo referencia al terrible momento que se vivió en la cancha por el desmayo de un árbitro juez de línea por el intenso calor.

"Difícil que con una sensación térmica de 29 grados le pase lo que le pasó al niño ¿no? Yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo lo que me dijeron las autoridades, tampoco me equivoqué cuando dije que el calor era para los dos porque estando con once contra once si el calor afecto me parece que afectó más al rival que a nosotros", expresó Fossati.

De esta manera, Paolo Guerrero aprovechó en elogió el retorno de Christian Cueva a la Selección peruana y pidió a los hinchas no dejar de apoyarlo.