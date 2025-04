Paolo Guerrero destaca campaña de la 'U' y Sporting Cristal en la Copa Libertadores: "Salen a ganar"

El atacante de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se refirió al rendimiento de los equipos peruanos en los torneos internacionales, destacando el buen desempeño reciente de clubes como Universitario y Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

En entrevista con Latina, el 'Depredador' subrayó la importancia de no conformarse con los resultados actuales y avanzar firmemente hacia una clasificación a las siguientes fases del certamen continental, lo que consolidaría el crecimiento mostrado hasta ahora.

"Ya no es el Perú que salía a defenderse o salía a ratonear, los equipos salen a ganar y creo que lo están haciendo de la mejor manera. Esperemos que sigamos así porque es bueno para el Perú y no nos quedemos en solo ganar partidos, sino clasificar a octavos, cuartos y si Dios quiere, a una final", declaró.

Del mismo modo, Guerrero valoró la última fecha disputada por los equipos nacionales tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, resaltando que todos lograron sumar puntos y que varios mantienen intactas sus opciones de acceder a los octavos de final. Según él, el aspecto físico juega un rol fundamental para competir al más alto nivel.

"Mi concepto es a nivel futbolístico y claro que tiene que ver mucho con que los equipos peruanos están compitiendo. El fútbol está muy igualado desde lo físico. Si hoy por hoy no corres, no presionas, no le haces sentir la localía al adversario, te puede costar caro. Equipo que no mete, es difícil que gane", agregó.