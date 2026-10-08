Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol habrían sido estafados por una red de diplomas falsos para ejercer como director técnico por US$20.000

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre del futbolista Paolo Guerrero figura en una investigación que destapó una presunta red de comercialización irregular de licencias para ejercer como director técnico.

El delantero peruano figura entre los futbolistas y exfutbolistas mencionados por el medio brasileño UOL Esporte, que investigó durante cerca de dos años el mecanismo atribuido al exjugador argentino Alejandro Mancuso.

La investigación señala que Mancuso habría ofrecido a reconocidas figuras del fútbol sudamericano una vía rápida para obtener certificados de entrenador vinculados a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Entre los nombres mencionados aparecen, además de Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Thiago Silva, Diego Lugano, Luiz Gustavo, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho.

¿Cómo funcionaba la presunta modalidad?

De acuerdo con la investigación, la propuesta consistía en evitar el proceso convencional de formación y acceder rápidamente a licencias de entrenador de diferentes categorías. El procedimiento regular de la ATFA requiere aproximadamente tres años de preparación, mientras que la modalidad ofrecida por Mancuso habría permitido recibir las credenciales en un periodo de entre una semana y diez días.

El costo podía alcanzar los 100.000 reales, equivalentes a unos 20.000 dólares. A cambio, los interesados podían recibir licencias correspondientes a las categorías C, B, A y PRO, además del carnet y los certificados respectivos.

La investigación también encontró presuntas irregularidades en algunos documentos. Entre ellas aparecen códigos QR que no dirigían a páginas oficiales de verificación, firmas correspondientes a antiguos representantes de la ATFA y datos que no coincidirían con los registros de la institución.

La propia ATFA negó tener algún vínculo con Mancuso y sostuvo que este no ocupa ni ocupó un cargo dentro de la organización. La entidad también afirmó que las licencias atribuidas a esta operación eran falsas y que cualquier oferta o documentación realizada en su nombre era ajena a la institución.

¿Qué se sabe sobre Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero aparece entre los nombres relacionados con la presunta operación. Sin embargo, la investigación difundida hasta el momento no establece que el delantero peruano haya participado en la falsificación de los documentos ni que haya utilizado una licencia irregular para ejercer como entrenador.

Otros futbolistas mencionados en el caso sí ofrecieron explicaciones. Algunos señalaron que creían estar contratando una modalidad legítima o que desconocían que existían irregularidades. Varios tampoco llegaron a utilizar los certificados que recibieron. Felipe Melo, por ejemplo, afirmó que sospechó de la operación y posteriormente consiguió recuperar el dinero que había pagado.

Por su parte, Alejandro Mancuso rechazó de plano las acusaciones en su contra. El exayudante de campo de Maradona afirmó que su rol se limitó a "facilitar el contacto" entre personas de su entorno y la federación, sin intervenir en la emisión ni en la autenticidad de los documentos. No obstante, la versión de Mancuso no logró disipar las dudas que abrió la investigación, que continúa en desarrollo.