Campeón Mundial en 2010 y excrack del Barcelona anuncia su retiro del fútbol profesional

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un reconocido futbolista, campeón Mundial en 2010 y exjugador del Barcelona anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años de edad. El anuncio lo realizó este miércoles 7 de octubre.

Futbolista y exjugador del Barcelona cuelga los chimpunes

Se va una leyenda. Un destacado futbolista y uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona de toda la historia bajo la dirección de Pep Guardiola, compartió un video explicando que a los 39 años pone punto y final a una carrera de más de dos décadas, marcada por títulos, goles y grandes momentos con el conjunto azulgrana y la selección española

Pedro Rodríguez, el jugador tinerfeño, campeón del Mundo en 2010 con España, decidió dar el anuncio del retiro del fútbol profesional con un video grabado en el Camp Nou, estadio donde comenzó a construir su exitosa trayectoria. El comunicado se da tras terminar su contrato con el Lazio el pasado mes de junio.

En las imágenes, el futbolista recordó sus inicios en Tenerife, su llegada a las categorías inferiores del Barcelona y los momentos más importantes que vivió durante su carrera deportiva.

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz", expresó en su cuenta oficial de X.

Pedro Rodríguez se retira del fútbol profesional

Además, Pedro hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en las seis competiciones oficiales disputadas por el Barcelona durante una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

La carrera de Pedro también quedó marcada por su participación con la selección española. El delantero fue convocado para el Mundial de Sudáfrica 2010 y terminó siendo titular en la final contra Países Bajos, partido que España ganó 1-0 para conquistar el primer Mundial de su historia.

"Y un día, casi sin creérmelo, fui Campeón del Mundo y titular en la final de un Mundial. Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona. En Itali..., Italia me ha tocado el cuore. (...) Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz", indicó en el video.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

Después de abandonar el Barcelona en 2015, Pedro continuó su carrera en el Chelsea de Inglaterra y desembarcó en la Serie A para defender las camisetas de la Roma y la Lazio, acumulando en total 841 partidos oficiales y más de 200 goles.

De esa manera, Pedro Rodríguez anunció este miércoles su retiro del fútbol a los 39 años con un video grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria.