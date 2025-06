Pedro Gallese asegura que la Selección Peruana luchará hasta el final: "En el fútbol nada está dicho"

El arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, se pronunció sobre la complicada situación del equipo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Aunque reconoció que las posibilidades de alcanzar el repechaje son reducidas, aseguró que no bajarán los brazos mientras exista una mínima esperanza.

En declaraciones a la prensa, Gallese destacó el rendimiento de la 'Blanquirroja' en el reciente empate ante Ecuador, selección que presentó una plantilla con varios futbolistas que militan en clubes europeos. El guardameta valoró la mejora en el juego colectivo y subrayó el hecho de haber mantenido el arco en cero, algo que refuerza el trabajo defensivo del grupo.

"No se pudo sumar de a tres, quisimos un poco más, pero no se pudo. En otro momento, el empate con Colombia lo hubiésemos celebrado, hoy tocó un Ecuador que está segundo en la tabla con jugadores que están casi todos en Europa (...) Se vio otro Perú. Por ahí no se vio un juego tan vistoso, coordinado, pero mejoramos bastante defensivamente, otra vez no recibimos goles", declaró.