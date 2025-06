Piero Quispe tendría nueva oportunidad en el exterior: Club de Brasil estaría interesado en su fichaje

La última Fecha FIFA dejó a la Selección Peruana al borde de la eliminación del próximo Mundial tras el empate 0-0 en el Estadio Nacional. Uno de los que no sumó minuto alguno en los encuentros ante Ecuador y Colombia, fue el volante Piero Quispe.

El actual jugador de Pumas atraviesa por un bache en su carrera futbolística ya que no ha gozado de la continuidad deseada lo cual se ha visto reflejado en las pocas oportunidades que ha recibido en el combinado nacional a pesar de tratarse de uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano.

Para colmo de males, la prensa mexicana ha informado en las últimas horas que Piero Quispe no jugaría más en la Liga MX ya que no seguiría en el equipo felino ante el poco espacio que tiene en el plantel. Esto se debe a que refuerzos de renombre como Aaron Ramsey llegarían a la institución con lo que sus chances se reducen aún más.

Ante esta situación, el exjugador de Universitario parece tener una nueva oportunidad en el extranjero ya que en el programa "Hablemos de Max" se indicó que un equipo de Brasil estaría interesado en contar con sus servicios.

Eso sí, en este espacio, se aclaró el tema que nació en las prensa mexicana donde dieron a conocer que Pumas estaría buscando la salida de Piero Quispe. Según se precisó, el futbolista de la Selección Peruana ya se encuentra en México para ponerse a las órdenes del entrenador Efraín Juárez.

Por último, se dejó en claro que el hábil jugador no regresará al fútbol peruano tal como se especuló en las últimas horas.

"El representante señala de que no hay chance de que regrese al fútbol peruano. Está firme y ya está haciendo pretemporada en Pumas. No es que Pumas le ha dicho a Quispe que se tiene que ir, no es verdad, pero si es cierto que a partir de que va tener pocas posibilidades, hay clubes del extranjero que se han acercado a Quispe para ver posibilidades. Para que eso suceda tendría que haber una negociación con Pumas y ver como hacer", añadieron.