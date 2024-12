Real Madrid se consagra CAMPEÓN DEL MUNDO al golear por 3-0 al Pachuca en la final

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Real Madrid suma un título más a su basto palmarés. En esta ocasión se enfrentó al Pachuca de México en la final de la la Copa Intercontiental de la FIFA, el cuadro español certificó su victoria con una goleada de 3-0. El equipo dirigido por Ancelotti se consagró por novena vez como campeón mundial a nivel de clubes.

Real Madrid vuelve a ser campeón del mundo

La final de la Copa Intercontinental reunió al campeón de la UEFA Champions League y la Concacaf Champions League en un encuentro para definir al club que ostentaría la denominación de Campeón del Mundo. Los españoles hicieron honor a su etiqueta de favorito y no tuvieron inconvenientes en llevarse otro trofeo más a sus vitrinas.

El cuadro mexicano, llegó al partido decisivo tras superar dos fases en las que dejó en el camino al campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, con un contundente 3-0 y al multicampeón africano Al-Ahly en una dramática definición de penales.

Por su parte, Real Madrid pasó directamente a la final, esto debido a la diferencia de nivel que presenta el fútbol europeo frente a los demás continentes alrededor del mundo. De esta manera, el partido definitorio se disputó.

En Qatar, Real Madrid dolo tuvo que esperar al minuto 37 del primer tiempo para inaugurar el marcador. De la mano de Kylian Mbappé, que terminó por vencer la resistencia de la portería mexicana.

Para la segunda mitad, el campeón de la Champions cerró el partido por medio de su dupla brasileña: Vinícius Jr. y Rodrygo Goes. A los 53' sería el número 11 el que puso el segundo del partido y finalmente, el ganador del The Best terminó por finiquitar el encuentro de penal a los 84 minutos.

La victoria es el noveno galardón que califica al Real Madrid como campeón mundial a nivel de clubes. Estos si sumamos los 3 títulos de la pasada Copa Intercontinental y los 5 del Mundial de Clubes. Lo que al añadir este galardón lo ubica como el club que más veces se ha quedado con dicha denominación.

The Best y Campeón del Mundo

Vinícius Jr. celebró de gran manera el título, pues es el primero que logra bajo la denominación de mejor jugador del año luego de ganar el The Best el pasado marte 17 de diciembre. El brasileño dejó atrás la derrota previa en el Balón de Oro y ahora celebra por partida doble.

Es así como el Real Madrid vuelve a consagrarse campeón del mundo a nivel de clubes tras vencer a Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. El equipo español suma su 9° título que lo certifica de esa forma.